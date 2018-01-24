Трамп призвал Эрдогана не провоцировать войска США в Сирии на столкновения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару не предпринимать действий, способных спровоцировать конфликтную ситуацию между турецкими и американскими силами в Сирии, сообщает в среду Белый дом.

В пресс-релизе администрации президента США отмечается, что Трамп во время обсуждения военной операции Турции на севере Сирии "призвал турецкую сторону проявлять сдержанность и избегать каких бы то ни было действий, способных привести к конфликту между турецкими и американскими силами".

При этом Трамп "призвал Турцию добиться деэскалации (на севере Сирии - ИФ), ограничить масштабы своих военных операций и избегать как жертв среди мирных жителей, так и роста числа беженцев и перемещенных лиц".

Американский президент напомнил, что Вашингтон и Анкара в случае с Сирией должны уделять основное внимание вопросу о борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Лидеры стран также выступили за создание "стабильной и единой Сирии, которая бы не представляла опасности для соседей, в том числе - для Турции.