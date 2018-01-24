Две тысячи беженцев покинули район турецкой операции в районе Африна в Сирии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о потоке беженцев, которые покидают район турецкой операции в районе Африна.

"Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифъат", фиксируется поток беженцев, покидающих район Африна. За сутки в направлении Алеппо проследовало около 2 тыс. человек", - сообщил в среду представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

В субботу Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии против курдских формирований, которые она считает террористическими.