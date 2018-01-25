МИД РФ обвинил США в блокировке российских инициатив в ООН

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - США и их союзники продолжают блокировать в ООН инициативы России, направленные на расследование инцидентов с химоружием в Сирии, заявляют в МИД РФ.

"США с союзниками умышленно "убили" в ноябре прошлого года созданный ООН и ОЗХО Совместный механизм расследования химических инцидентов в Сирии (СМР), отказавшись приводить его деятельность в соответствие с международными стандартами профессионализма и объективности. А не далее как 23 января американские представители категорически отвергли на заседании Совета Безопасности ООН наш проект резолюции о создании нового, беспристрастного и реально эффективного механизма на замену СМР", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Никакие инструменты для проведения честных расследований американцам не нужны. Требуются только новые предлоги для обвинения сирийских властей, а теперь и России", - отмечают в МИД РФ.

В документе подчеркивается, что более трех лет Россия предлагала "принять резолюцию Совета Безопасности ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением актов химического терроризма на Ближнем Востоке".

"Требовали прекратить закрывать глаза на реальность, поскольку боевики не только используют токсичные химикаты, но уже давно обрели собственные возможности изготавливать боевые отравляющие вещества. Но США и их союзники как блокировали нашу инициативу, так и продолжают блокировать", - подчеркивают в МИД РФ.