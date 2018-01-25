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Эксперт сообщил о замене подводного кабеля близ корабля-разведчика РФ у берегов США

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Патрульные противолодочные самолеты и боевые корабли ВМС США ведут пристальное наблюдение за российским разведывательным кораблем "Виктор Леонов", который подошел на расстояние около 30 морских миль к главной базе американского Атлантического флота в Норфолке (штат Вирджиния), сообщили городские издания Норфолка, ссылаясь на военные источники.

По их данным, в настоящее время за действиями "Виктора Леонова" следит базирующийся в Норфолке ракетный эсминец "Коул". Из мониторинговых данных авиационных ресурсов также следует, что над районом нахождения российского корабля постоянно кружат патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon.

По данным канадского эксперта Стеффана Уаткинса, в настоящее время в 35 морских милях от Норфолка французский корабль "Иль-де-Сен" компании "Алкатель-Лусент" осуществляет замену участка подводного кабеля. "Кабелеукладчик работает над призрачным кабелем, который не указан на морских навигационных картах, - отмечает он. По его мнению, этот неуказанный подводный кабель идет из штата Вирджиния.

Морская граница США проходит на расстоянии 12 морских миль от побережья. ВМС США в своем заявлении указало, что они ведут пристальное наблюдение за всеми приближающимися к побережью кораблями.

"Мы следим за присутствием "Виктора Леонова" у восточного побережья, как и за всеми кораблями, приближающимися к Соединенным Штатам и Канаде. -Мы уважаем права и свободы всех стран действовать в международных водах в соответствии с международным правом", - сказал официальный представитель ВМС США Брайан Вержбицки.

Разведывательный корабль "Виктор Леонов", входящий в состав Северного флота ВМФ России, в прошлом уже неоднократно совершал походы вдоль восточного побережья США, в том числе в 2017, 2015, 2014 и 2012 годах. По словам американских военных источников, основываясь на данных прежних походов в это время года, прибытие "Виктора Леонова" в район вблизи Норфолка было ожидаемо.

Как сообщалось, ранее пребывание российского разведывательного корабля "Виктор Леонов" у побережья США было зафиксировано американским флотом в 100 морских милях к востоку от Уилмингтона (штат Северная Каролина).

Источники в военном ведомстве сообщили телеканалу CNN, что корабль находился в нейтральных водах и "осуществлял разведывательную деятельность".

В сообщении CNN отмечалось, что в марте прошлого года "Виктор Леонов" был замечен в 20 морских милях к югу от базы подводных лодок ВМС США "Кингс-Бэй" в штате Джорджия. В феврале аналогичный корабль российского ВМФ прошел в 30 милях от побережья штата Коннектикут.

Теги: США, Виктор Леонов
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