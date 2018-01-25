Трамп прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибыл в четверг в Цюрихе, откуда на вертолете отправился в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, сообщает агентство АП.

Перед тем, как направиться в Швейцарию, американский лидер написал в твиттере: "Вскоре отправлюсь в Давос, в Швейцарию, чтобы рассказать всему миру о том, насколько велика Америка и о том, как прекрасно идут дела в Америке".

Планируется, что в рамках форума Трамп встретится с рядом мировых лидеров, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также посетит торжественный ужин с участием представителей европейских деловых кругов.

В пятницу президент США, как ожидается, выступит с речью.

Ранее сообщалось, что по всей Швейцарии прошли акции протеста против приезда Трампа в Давос. Сотни человек вышли на улицы многих швейцарских городов, в том числе Цюриха, Женевы и Лозанны. Протестующие скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в "расизме, сексизме и гомофобии". Кроме того, участники демонстраций выражали недовольство миграционной политикой американского лидера.