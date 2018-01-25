СМИ сообщили о доминировании Трампа над Мэй в телефонных разговорах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с британским премьер-министром Терезой Мэй часто перебивает ее и не дает возможности высказать свою точку зрения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Во время официальных телефонных разговоров между двумя лидерами, Мэй кажется почти невозможным добиваться сдвигов и высказывать свою точку зрения", - привело агентство слова источника, знакомого с вопросом.

Агентство добавило, что, по данным источника, Трамп "доминирует при обсуждениях и дает премьер-министру только 5-10 секунд", чтобы сказать что-то, а затем снова перебивает ее.

Кроме того, агентство сообщило, что президент США пожаловался Мэй на британскую прессу, которая представляет его в негативном свете, и заявил, что не посетит Соединенное Королевство до тех пор, пока премьер-министр не гарантирует, что его визит не будет сопровождаться протестами.

По данным источников агентства, Мэй в ответ сообщила Трампу, что не может повлиять на прессу.

Ранее Трамп отменил визит в Лондон, объяснив это недовольством в связи с открытием нового здания посольства США в британской столице.

"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство (США - ИФ) в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Трамп тогда в своем твиттере.