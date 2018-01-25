Бывший директор "Укрспирта" задержан в Румынии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Румынии задержан бывший гендиректор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин, сообщил "Интерфаксу" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Задержание подтверждаю. На кого он готовил покушение, не подскажу", - сказал Енин "Интерфаксу" в четверг.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило руководителя "Укрспирта" Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора его зама Виктора Панкова.

В этом же месяце пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщила, что Лабутину сообщено о подозрении в финансовых махинациях на сумму 200,7 млн грн.

В январе 2015 года Интерпол объявил Лабутина в розыск. Он разыскивается по подозрению в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой. Также экс-главу "Укрспирта" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

30 мая 2017 года Панков был убит выстрелом в спину в Дарницком районе Киева.

В конце декабря 2017 года полиция задержала подозреваемых в убийстве В.Панкова и в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.

24 января 2018 года заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в Румынии задержана организованная преступная группа, которая подрывала в Киеве людей и готовила покушения, в том числе на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Военная прокуратура совместно с департаментом контрразведки СБУ и Нацполицией задержала организованную преступную группу из бывших уголовников и бывших участников АТО, которые взрывали людей в Киеве, готовили покушения, в том числе на министра внутренних дел Авакова. Об этом никто не говорил. Организатора этой группы арестовали Румынии, сейчас происходит экстрадиционная проверка и процедура возврата этого человека в Украину. Этот подозреваемый - один из бывших руководителей "Укрспирта", - сказал военный прокурор.