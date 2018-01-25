Спецпрокурор США Мюллер в ближайшее время встретится с Трампом по "Рашагейту"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер планирует в ближайшие недели провести разговор с президентом США Дональдом Трампом в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Накануне Трамп заявил о готовности дать под присягой показания Мюллеру.

"По правде говоря, я с нетерпением жду этого", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли президент поговорить с Мюллером. Трамп также отметил, что намерен обсудить вопрос о возможной беседе со спецпрокурором со своими адвокатами.

Юрисконсультант Белого дома США Тай Кобб заявил, что команда адвокатов президента и сотрудники спецпрокурора в настоящее время обсуждают детали встречи Трампа и Мюллера.

Ранее CNN сообщил, что Мюллер передал юристам американского президента список вопросов, которые он хотел бы поднять. Согласно источникам телеканала, спецпрокурор хотел бы встречи в форме личной беседы.