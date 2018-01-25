Трамп посетит Великобританию в 2018 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом в 2018 году, говорится в заявлении британского правительства, распространенном в четверг.

"Премьер-министр (Великобритании Тереза Мэй - ИФ) и президент (США Дональд Трамп - ИФ) попросили чиновников продолжить работу над проработкой деталей визита президента в Великобританию позднее в этом году", - говорится в заявлении британского правительства, распространенном по итогам переговоров двух лидеров в Давосе.

В декабре прошлого года британские СМИ писали, что американские дипломаты отказались от планов организации визита президента США в Великобританию в ближайшие месяцы из-за скандала с его публикациями в твиттере.

Многие британские политики призывали отозвать приглашение после того, как Трамп опубликовал три антимусульманских сообщения заместителя лидера британской ультра-правой политической организации Britain First Джейды Франсен в своем твиттере. Мэй тогда заявляла, что приглашение Трампу "уже было направлено и принято".

В январе Трамп в твиттере сообщил, что отменяет поездку в Лондон. Это решение поддержал мэр британской столицы.