Пользователи пожаловались на сбои в Facebook и Instagram

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пользователи социальных сетей в четверг сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram, сообщается на портале Down Detector.

Пользователи Facebook сообщают, что они не могут зайти в социальную сеть, оставить комментарии или поставить лайки. Сбои наблюдаются в США и странах Южной Америки, а также в некоторых странах Европы и Азии. О сбоях в работе Instagram также сообщают пользователи из России.

Пользователи Instagram пишут, что не могут добавить в соцсеть истории, оставить лайки и обновить страницу.

Facebook ситуацию пока не прокомментировала.