При падении вертолета в Кременчуге погибли четыре человека

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге в Полтавской области Украины погибли четыре члена экипажа, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", - говорится в сообщении ведомства.

На месте авиакатастрофы продолжается тушение пожара.

Ранее сообщалось, что Ми-8, предположительно, задел линии электропередач. Жители расположенных неподалеку домов рассказали, что у них пропало электричество.