ООН предупредила о сокращении населения Украины почти на 8 млн человек до 2050 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В ООН прогнозируют, что население Украины до 2050 может уменьшиться до 36,4 млн человек, то есть на 15%.

Такие данные содержатся в отчете департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата (DESA) Организации Объединенных Наций "Перспективы мирового народонаселения" (2017 год).

Согласно приведенным данным, в 2017 году население Украины составляло 44,223 млн человек (20,446 млн мужчин и 23,777 млн женщин). До 2030 года количество населения страны может уменьшиться до 41,2 млн, до 2050 - 36,416 млн, а до 2100 года - 28,186 млн человек.

В отчете указано, что уменьшение количества населения Украины и еще 50 стран в период с 2017 по 2050 год обусловлено низкой рождаемостью.