Саакашвили запланировал оппозиционную акцию будучи под домашним арестом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о планах проведения 4 февраля нового "Марша за импичмент", который в последний раз проводился в Киеве 17 декабря прошлого года.

"4 февраля мы будем собираться в Киеве в 12:00. Наверное, традиционно пойдем от Парка Шевченко, а потом будет большое собрание на Майдане. Мы покажем силу, покажем, что народ есть, и грабить страну мы дальше не дадим", - сообщил он в эфире телеканала "News One" в пятницу.

Саакашвили также сообщил, что завершает "свой фильм о будущем Украины, о ее новой государственной системе, развитии туризма, экономики, выходе из кризиса".

Политик подумывает над тем, чтобы организовать в квартире, которую снимает в Киеве, "что-то вроде телестудии".

Как сообщалось, 26 января Апелляционный суд Киева определил Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00, который действует до 5 февраля.