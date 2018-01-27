В ДНР сообщили об обстрелах с украинской стороны

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за сутки зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР в субботу.

"За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов", - сказал он.

По его информации, "противник применял 120 и 82 мм минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие".