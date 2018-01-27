Высокопоставленные лица Саудовской Аравии отпущены после обвинений в коррупции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Часть высокопоставленных служащих и членов королевской семьи Саудовской Аравии отпущены на свободу после выплаты компенсации, сообщила в субботу BBC News .

Среди освобожденных руководитель телевизионной сети MBC Валид аль-Ибрагим и бывший глава королевского суда Халид аль-Тувайджири. Известно, что за выход из-под ареста пришлось заплатить крупные суммы денег, однако конкретные цифры не обнародованы.

Арестованные живут в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. По этому случаю его закрыли и вновь откроют для клиентов только 14 февраля.

В ноябре более двухсот принцев, политиков и бизнесменов были задержаны по делам, связанным с коррупцией. За прошедшее время часть из них уже вышла на свободу за значительные компенсации, которые достигали миллиарда долларов. Всего бюджет Саудовской Аравии получил уже более ста миллиардов долларов на этом деле.