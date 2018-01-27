Аваков решил создать патрульную полицию Крыма и Севастополя

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, которые до "освобождения" полуострова будут работать на других участках, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя... Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма", - сказал Аваков в ходе годовой итоговой коллегии украинского МВД в субботу в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума о статусе полуострова. Украина его результаты не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия России аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков.