Число жертв от взрыва в Кабуле выросло до 17 человек

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мощный взрыв, прогремевший в субботу в Кабуле, по последним данным, привел к гибели не менее 17 человек, сообщают западные СМИ со ссылкой на афганское министерство здравоохранения.

По информации министерства 110 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о шестерых погибших и 79 пострадавших.

Взрыв произошел в районе, в котором расположены многие правительственные учреждения и иностранные посольства.

По сообщению BBC, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт.