Аваков пообещал отстранять от работы замешанных в политике починенных

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает своих подчиненных дистанцироваться от политического процесса в преддверии президентских и парламентских выборов, которые пройдут в республике в 2019 году.

"Это не наша с вами работа. Ни полиция, ни Нацгвардия, ни пограничники не будут участвовать в политическом процессе. Тот из вас, кто будет мною в этом замечен, будет мною немедленно отстранен. Я хочу, чтобы каждому из вас это было ясно", - сказал министр, обращаясь к своим подчиненным на годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве.

Министр подчеркнул, что правоохранительным органам и без политики "есть чем заниматься".

В ноябре прошлого года Аваков заявлял, что он не намерен баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.