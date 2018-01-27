Милош Земан стал лидером второго тура выборов президента в Чехии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Во втором туре президентских выборов в Чехии лидирует действующий глава государства Милош Земан, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов.

Так, после обработки 85% бюллетеней Земан набирает 53% голосов. Его соперник, бывший глава академии наук Иржи Драгош пока получает 47%.

Как отмечает "Би-би-си", опуская свой бюллетень в урну, 73-летний Земан сказал журналистам, что его конкурент не имеет опыта в политике.

Действующий глава государства ранее обещал премьер-министру Андрею Бабишу дать еще одну возможность сформировать правительство, после того как новый кабинет министров Чехии не смог получить поддержки в парламенте.

Земан открыто придерживается антимигрантской политики, ранее он заявлял о том, что кризис 2015 года является "организованным вторжением" в Европу, и считает, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.

68-летний Драгош выступает за сотрудничество с ЕС и НАТО, за сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна "играть более активную роль в ЕС" и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты. При этом он открыто выражал недовольство системой квот на прием мигрантов. Называет себя центристом и не состоит ни в одной партии.

Земану не удалось набрать абсолютного большинства в первом туре, который прошел 12-13 января: он получил 38,57%, голосов, а Иржи Драгош - 26,6% голосов избирателей.

Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, до 2013 года главу республики избирали депутаты двух палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года, президентом Чехии стал Милош Земан, набрав 54,8% голосов.

Президент Чехии избирается сроком на пять лет.