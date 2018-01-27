Главные новости
В миреМилош Земан стал лидером второго тура выборов президента в ЧехииСпортМОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в ОлимпиадеЭкономикаТиллерсон назвал "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности Европы
В мире

Милош Земан стал лидером второго тура выборов президента в Чехии

Есть обновление от 19:18

Действующий президент, по предварительным данным, набирает около 53% голосов

Милош Земан стал лидером второго тура выборов президента в Чехии
Второй тур выборов президента Чехии в Праге
Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Во втором туре президентских выборов в Чехии лидирует действующий глава государства Милош Земан, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов.

Так, после обработки 85% бюллетеней Земан набирает 53% голосов. Его соперник, бывший глава академии наук Иржи Драгош пока получает 47%.

Как отмечает "Би-би-си", опуская свой бюллетень в урну, 73-летний Земан сказал журналистам, что его конкурент не имеет опыта в политике.

Действующий глава государства ранее обещал премьер-министру Андрею Бабишу дать еще одну возможность сформировать правительство, после того как новый кабинет министров Чехии не смог получить поддержки в парламенте.

Земан открыто придерживается антимигрантской политики, ранее он заявлял о том, что кризис 2015 года является "организованным вторжением" в Европу, и считает, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.

68-летний Драгош выступает за сотрудничество с ЕС и НАТО, за сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна "играть более активную роль в ЕС" и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты. При этом он открыто выражал недовольство системой квот на прием мигрантов. Называет себя центристом и не состоит ни в одной партии.

Земану не удалось набрать абсолютного большинства в первом туре, который прошел 12-13 января: он получил 38,57%, голосов, а Иржи Драгош - 26,6% голосов избирателей.

Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, до 2013 года главу республики избирали депутаты двух палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года, президентом Чехии стал Милош Земан, набрав 54,8% голосов.

Президент Чехии избирается сроком на пять лет.

Теги: Чехия, Милош Земан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
У полицейского участка в Колумбии взорвалась бомбаУ полицейского участка в Колумбии взорвалась бомба
Четверо полицейских убиты, еще 42 человека раненыПодробнее
Неизвестные открыли огонь в ночном клубе в БразилииНеизвестные открыли огонь в ночном клубе в Бразилии
Погибли 14 человекПодробнее
В Кабуле в результате взрыва погибли 40 человекВ Кабуле в результате взрыва погибли 40 человек
По данным СМИ, еще около 140 ранены, взрыв произошел в районе, где расположены правительственные учреждения и посольстваПодробнее
Постпред США при ООН Никки Хейли отвергла слухи о романе с ТрампомПостпред США при ООН Никки Хейли отвергла слухи о романе с Трампом
На близкие отношения 45-го президента США и Хейли намекал автор скандальной книги о Белом доме Майкл ВулфПодробнее
Саакашвили назначили ночной домашний арестСаакашвили назначили ночной домашний арест
Лидер партии "Рух новых сил" обещал несмотря на это продолжать протестные акцииПодробнее
В посольстве КНДР в Москве назвали пропагандой сообщения об экспорте угля при содействии РФВ посольстве КНДР в Москве назвали пропагандой сообщения об экспорте угля при содействии РФ
Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия якобы помогает КНДР обходить санкции ООНПодробнее
Задержанный в Донбассе россиянин Агеев приговорен к 10 годам заключенияЗадержанный в Донбассе россиянин Агеев приговорен к 10 годам заключения
Защита обжалует данный приговор по вопросам квалификации и по мере наказанияПодробнее
Трамп согласился дать гражданство США 1,8 млн нелегальных мигрантовТрамп согласился дать гражданство США 1,8 млн нелегальных мигрантов
Взамен президент попросит у Конгресса $25 млрд на стену на границе с МексикойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
26 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 26 января7 фото
26 января
Фотохроника 26 января
Наводнение в Париже7 фото
25 января
Наводнение в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМилош Земан стал лидером второго тура выборов президента в ЧехииСпортМОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в ОлимпиадеЭкономикаТиллерсон назвал "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности ЕвропыВ РоссииПатрушев исключил отказ России от поставок США двигателей РД-180В миреПостпред США при ООН Никки Хейли отвергла слухи о романе с ТрампомСпортЧиновники ушли в отставку после приговора врачу сборной США по спортивной гимнастике

Вагон загорелся на приморской станции Уссурийск

Есть погибший Подробнее

Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище Петербурга

Морские суда и авиация продолжат поиски пропавшего в Японском море сейнера "Восток"

В Финляндии состоится первый тур выборов президента

У полицейского участка в Колумбии взорвалась бомба

У полицейского участка в Колумбии взорвалась бомбаЧетверо полицейских убиты, еще 42 человека ранены Подробнее

ЦБ РФ ужесточил требования к деловой репутации акционеров и руководителей финорганизаций

Лица с неудовлетворительной деловой репутацией попадают в "черную базу" ЦБ на десять лет Подробнее

Полиция сообщила о попытке самоподжога в Центральном округе Москвы

Собчак предложила снимать фильмы о репрессированных при Сталине народах

Собчак предложила снимать фильмы о репрессированных при Сталине народахЭто, по мнению журналистки, закроет дискуссии об эффективности его "менеджмента" Подробнее

В сирийской провинции Латакия несколько раз нарушили "режим тишины"

Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Неизвестные открыли огонь в ночном клубе в Бразилии

Неизвестные открыли огонь в ночном клубе в БразилииПогибли 14 человек Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru