Неизвестные открыли огонь в ночном клубе в Бразилии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В ночном клубне в бразильском городе Форталеза неизвестные устроили стрельбы. Погибли 14 человке, передает Globo со ссылкой на главу департамента безопасности штата Сеара Андре Коста.

Среди погибших — восемь женщин и шесть мужчин. Еще восемь человек госпитализированы, двое - в критическом состоянии.

В правоохранительных органах сообщили, что задержали одного подозреваемого и изъяли у него оружие.

Одной из первых версий причин происшествия называют разборки бандитских группировок. По информации Globo, во время нападения в клубе находились несколько членов группировки наркоторговцев. В полиции призвали не торопиться с выводами и пообещали раскрыть дело.