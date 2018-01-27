В сирийской провинции Латакия несколько раз нарушили "режим тишины"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр несколько раз в течение суток фиксировал случаи нарушения режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Латакия. В целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, подчеркивают в Центре.

"Российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта присоединиться к "режиму тишины" на территории Восточной Гуты (провинция Дамаск), объявленному с 00:00 часов субботы 27 января 2018 года", - говорится в сообщении.

По мнению российских военных, "перемирие позволит обеспечить доставку в Восточную Гуту конвоев с гуманитарной помощью и эвакуацию из региона тяжелобольных и раненых".