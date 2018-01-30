Суд в Киеве продлил арест соратнику Саакашвили

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева продлил до 31 марта срок меры пресечения в виде содержания под стражей для соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе.

Соответствующее решение принял на заседании в понедельник судья Вячеслав Пидпалый.

5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность на Украине.

Дангадзе был задержан 4 декабря. 6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Дангадзе на два месяца без права залога. 28 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе данное решение.

При этом Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с ним, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

Самому Саакашвили 26 января Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения в виде "ночного" домашнего ареста с 22:00 до 7:00 следующего дня сроком до 5 февраля.

Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.