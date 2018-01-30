Конверт с подозрительным порошком пришел в почту экс-премьера Бельгии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Конверт с подозрительным белым порошком, пришедший в служебную почту, вскрыла во второй половине дня во вторник секретарь бывшего премьер-министра Бельгии, бургомистра Монса Элио Ди Рупо.

Как передает телеканал RTB, после этого служащих офиса в срочном порядке эвакуировали, а людей, имевших отношение к почте, изолировали для проведения анализов.

Письмо, поступившее в мэрию Монса, было адресовано Ди Рупо, который в настоящее время находится в зарубежной поездке. Результаты анализов ожидают вечером во вторник.

Как сообщалось, 18 января из-за угрозы заражения сибирской язвой было эвакуировано ведомство госсекретаря Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкена. В его канцелярии также получили конверт с белым порошком и патроном. Тревога тогда оказалась ложной, порошок опасности не представлял.