Завершено расследование дела топ-менеджеров "Реновы"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - СКР завершил следствие по делу совладельца "Реновы" Евгения Ольховика и главы холдинга "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, обвиняемых в даче взяток руководству Коми, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией.

"В настоящее время расследование по делу завершено, фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Квалификация обвинения не изменилась", - сказал собеседник агентства.

"В ближайшее время стороны по делу начнут ознакомление с материалами дела, которые насчитывают 60 томов", - добавил он.

Дело руководителей "Реновы"

Ольховик, Вайнзихер и экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, бывшие руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) в период с 2007 по 2014 год, обвиняются в даче взяток должностным лицам Коми в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2007-2014 годах фигуранты дела, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах КЭС и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам республики Коми (в настоящее время проходят по так называемому "делу Гайзера" - экс-главы Коми) в качестве взятки деньги и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми.

Следствие считает, что деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составляет не менее 1 млрд рублей.

1 августа Басманный суд удовлетворил ходатайство защиты и отпустил под домашний арест Вайнзихера и Ольховика, которые были заключенны под стражу в начале сентября 2016 года. Никто из фигурантов своей вины не признал.

Слободин объявлен в международный розыск. Сыктывкарский городской суд 15 сентября 2016 года арестовал его заочно по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.