Замглавы Госдепартамента США Том Шеннон заявил о намерении уйти в отставку

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Том Шеннон, третий по значимости представитель госдепа США, в четверг объявил о намерении уйти в отставку, сообщает агентство "Associated Press".

Шеннон, отдавший американской дипломатии около 35 лет, подчеркнул, что уходит из ведомства по личным, а не политическим причинам.

"Я решил, что это важный момент, чтобы сделать шаг назад и решить, что я буду делать в жизни", - сказал Т.Шеннон, уточнив, что готов покинуть госдеп, как только Сенат одобрит кандидатуру его преемника.

Шеннон, имеющий богатый опыт дипломатии в Африке и Латинской Америке, а также возглавлявший американскую делегацию в Россию в 2017 году, отметил, что надеется на молодых сотрудников иностранной службы США, несмотря на "сегодняшний гиперполитизированный" курс Вашингтона.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что просил Шеннона остаться на посту. "35-летний опыт это не то, что можно заменить за одну ночь", - сказал он.

В госдепартаменте всегда будет место для Тома Шеннона. Он - старший в этом ведомстве", - добавил глава госдепа.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт написала в своем твиттере, что Шеннон продолжит исполнять обязанности до назначения преемника.

Undersecretary Shannon has given a lifetime of service to the American people @StateDept . He"s a patriot, a diplomat and a great American.

Working with him has been one of the great honors of my life. He will stay on until a successor is named to ensure a smooth transition. — Heather Nauert (@statedeptspox) February 1, 2018

Шеннон был сопредседателем российско-американскй рабочей группы по устранению проблемных вопросов в двусторонних отношениях. С российской стороны эту группу возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Оба дипломата также вели диалог по стратегической стабильности.