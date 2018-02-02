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ЕС расширил санкционный список по Южному Судану

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз расширил черный список нарушителей прав человека в Южном Судане, в него добавлены имена трех человек, которым запрещен въезд в страны ЕС, а их возможные активы там замораживаются.

"Совет принял это решение ввиду неуклонно ухудшающейся гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности в Южном Судане и, учитывая отсутствие приверженности некоторых действующих лиц текущему мирному процессу", - говорится в коммюнике Совета ЕС, распространенном в пятницу.

Впервые ЕС наказал санкциями в связи с положением в Южном Судане не только деятелей, включенных в санкционный список ООН. Теперь в списке ЕС девять человек, шесть из которых уже находятся под санкциями ООН.

Ранее сообщалось, что США в пятницу ввели оружейное эмбарго в отношении Южного Судана, где с декабря 2013 года продолжается гражданская война. США запретят продажу вооружений, военного оборудования и услуг всем участникам конфликта.

Теги: ЕС, Южный Судан
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