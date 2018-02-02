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Американские самолеты провели очередные полеты у границ РФ на Балтике

На этой неделе ПВО Балтийского флота проводят учения в Калининградской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в пятницу совершили многочасовые полеты вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области, где проходят учения боевых расчетов ЗРК С-400, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LORA16 в течение более пяти часов курсировал вдоль сухопутной границы Калининградской области на расстоянии около 60 км от нее, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте 8,8 тыс. метров. После вылета из Англии он был дозаправлен над Северным морем американским самолетом заправщиком KC-135 для увеличения продолжительности полета, который занял в общей сложности около 10 часов.

Одновременно патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 совершал круговой полет над международными водами Балтики вблизи морских границ Калининградской области. В какие-то моменты он приближался к Балтийску, где расположена главная база Балтийского флота, на расстояние приблизительно 35-40 км. В общей сложности из почти семичасового полета он более трех часов вел разведку у российских берегов.

Как сообщалось, на этой неделе в ходе плановых тренировок в Калининградской области силы ПВО Балтийского флота отрабатывают задачи по отражению авиационного удара условного противника. В рамках проведения учения боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в боевой порядок с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей.

В последние четыре дня американские военные самолеты проводят ежедневные многочасовые разведывательные полеты вблизи Калининградской области, а в среду также вели разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей.

С начала года уже было совершено, по меньшей мере, 16 подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, а также два - к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии.

Теги: Великобритания, Калининградская область, Минобороны РФ, ЗРК С-400
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