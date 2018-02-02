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США напомнили России о неприемлемости применения ядерного оружия

Есть обновление от 23:58

Вашингтон обвинил Москву в разработке типов вооружений в нарушении договоров с США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ядерная доктрина США обеспечит то, чтобы РФ поняла неприемлемость даже ограниченного использования ядерного оружия. Россия должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное неприемлемо, говорится в документе, опубликованном в пятницу.

В нем говорится, что, несмотря на то, что "Россия изначально следовала примеру Америки и резко сокращала большое количество нестратегического ядерного оружия, сегодня Россия модернизирует это оружие, а также другие стратегические системы".

"Еще более тревожным является принятие Россией военных стратегий и возможности, которые зависят от ядерной эскалации для их успешного осуществления. Это вкупе с аннексией Крыма указывает на то, что Москва решила вернуться к гонке великих держав", - отмечается в документе.

Также в доктрине говорится о том, что Россия ведет разработку различных типов вооружений, которые, в частности, противоречат Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Эти тактические и рассчитанные для театра военных действий системы не подпадают под действие договора СНВ-III, и российская модернизация ядерных нестратегических средств увеличивает общее количество такого вооружения в их арсенале, и одновременно с тем улучшает их способность быть доставленными к цели", - отмечается в документе.

"Все это также включает в себя производство, обладание и испытание крылатых ракет наземного базирования - в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", - говорится далее в обзоре.

В документе утверждается, что Россия не только модернизирует арсенал, оставшийся с эпохи СССР, но и создает новые типы боеголовок и средства доставки.

"Эти усилия включают в себя многочисленные модернизации каждого элемента российской ядерной триады из стратегических бомбардировщиков, ракет морского базирования и ракет наземного базирования. Россия также разрабатывает, как минимум, две новые межконтинентальные системы, гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и новую межконтинентальную подводную автономную торпеду с ядерным зарядом и ядерной силовой установкой", - написано в обзоре.

По мнению авторов доктрины, Россия считает возможным угрожать применением ядерного оружия, чтобы "парализовать США и НАТО", и таким образом, добиться окончания конфликта на условиях выгодных Москве. В документе отмечается, что некоторые называют на Западе эту доктрину "эскалация для деэскалации" ситуации.

"Деэскалация" в этом понимании проистекает из ошибочного допущения, что стран Запада капитулируют на условиях, выгодных Москве", - утверждает документ.

Согласно ему, доктрина должна довести до сведения России мысль, что ей не удастся получить преимуществ за счет эскалации.

"Корректировать любые неверные российские представления (о ситуации - ИФ), в соответствии с этими линиями поведения, важно для обеспечения сдерживания в Европе и стратегической стабильности", - говорится в документе.

Теги: США, Россия
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