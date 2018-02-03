В ядерной программе США не оказалось автоматического ответа на возможные атаки РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Новая американская ядерная доктрина не предусматривает автоматический ответ в случае, если Россия решит совершить ядерную или неядерную атаку против США или их союзников по НАТО, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд

"Согласно подходу (доктрины - ИФ), у нас не предусмотрен автоматический ответ в случае ядерной ли неядерной атаки (со стороны РФ - ИФ) против США или союзников", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Несомненно, я бы в высшей степени предостерег любую страну от рассмотрения подобных атак против США или наших союзников (...), но наша политика не предусматривает автоматический ответ. Всегда рассматриваются условия атаки и ее влияние на США или союзников. Мы проводим такие дискуссии с нашими союзниками по НАТО", - отметил он.

Россия не является единственной страной, на которую направлено внимание США в новой ядерной доктрине, там упомянуты также Китай, Иран и КНДР, заявила и.о. помощника госсекретаря Анита Фридт.

"Я бы не сказала, что эта доктрина сконцентрирована только на России. Россия - одна из упомянутых стран, мы упомянули также Китай, конечно, упомянули КНДР и Иран", - сказала она журналистам.