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В ядерной программе США не оказалось автоматического ответа на возможные атаки РФ

Есть обновление от 09:07

Тем не менее, отмечают в Госдепе, внимание США в документе направлено на Россию, Китай, Иран и Северную Корею

В ядерной программе США не оказалось автоматического ответа на возможные атаки РФ
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Новая американская ядерная доктрина не предусматривает автоматический ответ в случае, если Россия решит совершить ядерную или неядерную атаку против США или их союзников по НАТО, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд

"Согласно подходу (доктрины - ИФ), у нас не предусмотрен автоматический ответ в случае ядерной ли неядерной атаки (со стороны РФ - ИФ) против США или союзников", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Несомненно, я бы в высшей степени предостерег любую страну от рассмотрения подобных атак против США или наших союзников (...), но наша политика не предусматривает автоматический ответ. Всегда рассматриваются условия атаки и ее влияние на США или союзников. Мы проводим такие дискуссии с нашими союзниками по НАТО", - отметил он.

Россия не является единственной страной, на которую направлено внимание США в новой ядерной доктрине, там упомянуты также Китай, Иран и КНДР, заявила и.о. помощника госсекретаря Анита Фридт.

"Я бы не сказала, что эта доктрина сконцентрирована только на России. Россия - одна из упомянутых стран, мы упомянули также Китай, конечно, упомянули КНДР и Иран", - сказала она журналистам.

Теги: США, Россия
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