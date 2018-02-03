КНДР проведет военный парад накануне открытия Олимпиады

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея не намерена отказываться от проведения военного парада накануне старта Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Пхеньян ежегодно проводит парады в честь вооруженных сил страны в апреле, однако в этот год, когда отмечается 70 лет со дня основания ВС, его перенесли на 8 февраля. Уже 9 февраля в соседней Южной Корее откроются Зимние Олимпийские игры.

Как отмечается в центральной северокорейской газете "Нодон синмун", официальный Пхеньян категорически отвергает подозрения, что перенос даты проведения парада является провокацией.

"Это обычная практика, когда страна очень серьезно относится к юбилею основания своих вооруженных сил и отмечает этот день", - говорится в материале.

В течение 40 лет день основания Корейской народной армии отмечался 25 апреля, хотя официально вооруженные силы КНДР были основаны 8 февраля 1948 года.

"Би-би-си" приводит мнение профессора Роберта Келли из Пусанского университета в Сеуле, который настаивает, что решение провесит парад накануне церемонии открытия ОИ - это политически мотивированное решение.

"Хотя столько иностранцев приедет в Южную Корею на это масштабное и мирное событие, все равно все вынуждены будут следить и за происходящим в КНДР", - считает он.