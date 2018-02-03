Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара по боевикам в Идлибе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ обнародовало видеозапись удара ракетами по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25.

На записи, опубликованной телеканалом "Звезда", видно, как несколько ракет уничтожают различные цели на земле.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, который выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб". По данным Минобороны РФ, летчик катапультировался, но погиб в бою.

В военном ведомстве также сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили Су-25. "По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка - ИФ)", - говорится в сообщении Минобороны.