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В Киеве начался антиправительственный марш сторонников Саакашвили

Есть обновление от 15:52

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сторонники партии "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева в воскресенье начали "Марш за будущее", направленный против политики президента Украины Петра Порошенко.

Сначала несколько тысяч человек, которые приняли участие в акции, собрались в парке имени Шевченко в центре украинской столицы, где прошел небольшой митинг.

"Пришло время мирно наступать на власть, которая не хочет прислушиваться к требованиям украинского общества", - заявил на митинге один из лидеров партии "Рух новых сил", бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Организаторы марша на митинге заявили, что маршрут колонны "Руха новых сил" был скорректирован в связи с проходящими в центре Киева другими акциями. Согласно озвученному плану, протестующие намерены пройти от парка Шевченко по улице Владимирской, затем по улице Михайловской спуститься к Крещатику в районе площади Независимости, после чего повернуть на Европейскую площадь, где пройдет новый митинг.

Участники марша организованной колонной двинулись по запланированному маршруту. В руках у них государственные флаги Украины, красно-черные флаги, различные баннеры и транспарантами с критикой власти, в частности, с требованием импичмента президента.

Колонну сопровождают сотрудники полиции. Кроме того, кордоны полиции и Национальной гвардии перекрывают улицы, смежные с маршрутом движения участников акции протеста.

Саакашвили объявил о планах проведения нового марша 4 февраля в конце января. Последний раз он проводился в Киеве 17 декабря прошлого года. Однако самому политику по решению Апелляционного суда Киева от 26 января определена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00, который действует до 5 февраля.

Также в конце января стало известно, что киевский суд допросит 13 февраля Саакашвили в рамках расследования дела об убийствах активистов Майдана в 2014 году.

Антиправительственные протесты в Киеве

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Теги: Украина, Киев, Михаил Саакашвили
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