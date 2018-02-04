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Саакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство Украины

В центре Киеве он заявил, что обнародует его на митинге через две недели

Саакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство Украины
Михаил Саакашвили на митинге в Киеве
Фото: Reuters

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили обещает обнародовать список кандидатов на правящие должности в украинской власти на очередном митинге 18 февраля.

"До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку", - сказал он на митинге на Европейской площади в центре Киева в воскресенье.

Политик также отметил, что на сайте его политической силы будет опубликован список народных депутатов и их адреса, "фотографии политиков и домашние адреса людей, которые должны проголосовать за отставку Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ)".

"И мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим - чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли", - сказал Саакашвили.

По итогам митинга его участники призвали Порошенко прийти 18 февраля на площадь Независимости и заявить о своей отставке.

В свою очередь, Саакашвили добавил, что на 18 февраля планирует организовать подобные митинги не только в Киеве, но и в областных центрах Украины. Он призвал различные слои украинского общества активизироваться и включаться в борьбу за смену власти в стране и улучшение своей жизни.

После выступления Саакашвили было объявлено о завершении митинга, его участники начали расходиться с Европейской площади.

В то же время неизвестные бросили фаеры и дымовые шашки в начале Владимирского спуска возле здания Национальной филармонии и в начале улицы Грушевского, однако они быстро были потушены. За исключением этого акция прошла без инцидентов.

Перед митингом несколько тысяч его участников прошли "Маршем за будущее" по ряду центральных улиц украинской столицы.

Последний раз марш сторонников Саакашвили проводился в Киеве 17 декабря прошлого года. Экс-президент Грузии объявил о проведении 4 февраля новой акции, будучи под ночным домашним арестом, который ему определил Апелляционный суд Киева 26 января.

Также в конце января стало известно, что киевский суд допросит 13 февраля Саакашвили в рамках расследования дела об убийствах активистов Майдана в 2014 году.

Антиправительственные протесты в Киеве

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Теги: Украина, Киев, Михаил Саакашвили
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