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Роспотребнадзор предупредил о вспышке кьясанурской лесной болезни в Индии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке опасной вирусной инфекции в Индии - кьясанурской лесной болезни, сообщается на сайте ведомства.

"Как сообщили 30 января 2018 года представители Министерства здравоохранения Индии в штате Махараштра (центральная часть страны), сотрудники Национального института вирусологии (г.Пуна) с начала января текущего года в округе Синдхудург (западный округ указанного штата) расследуют вспышку Кьясанурской лесной болезни (КЛБ), которая зарегистрирована в трех деревнях", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, "с января 2016 г. по январь 2018 г. всего в этом округе лабораторно подтверждено 332 случая КЛБ, 19 из которых - со смертельным исходом. О количестве заболевших в январе текущего года власти не сообщают".

Сообщается, что в целях снижения риска распространения вспышки в населенных пунктах, где выявлены случаи заболевания, и местах, где обнаружены погибшие от КЛБ дикие обезьяны, проводится противоклещевая обработка местности инсектицидами и начата вакцинация людей против КЛБ. На 30 января 2018 года вакцинировано 50 тысяч при плане 100 тысяч человек.

Как добавили в ведомстве, кьясанурская лесная болезнь - острая природно-очаговая вирусная инфекция. Передается через укус клещей и, редко, при употреблении сырого молока инфицированных животных. Инкубационный период болезни составляет от трех до восьми дней.

Роспотребнадзор просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Теги: Роспотребнадзор, Индия
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