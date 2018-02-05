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Стратегический беспилотник США провел разведку у линии разграничения в Донбассе

Есть обновление от 15:22

Час его полета обходится в $31 тысячу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048, вылетевший в понедельник утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский дальний беспилотник около четырех часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров и скорости 600 км/ч.

С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4B Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частью приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону Луганской области.

Согласно открытым источникам, Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. Беспилотник Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

Стоимость этого стратегического беспилотника оценивается в $140 млн, а час его полета обходится в $31 тыс.

Данный беспилотник неоднократно использовался в прошлом году для проведения разведки вблизи территорий ДНР и ЛНР.

В последнее время ВВС США увеличили количество таких полетов. Согласно имеющимся в распоряжении "Интерфакса" данным, с начала текущего года зафиксировано не менее девяти разведопераций у линии разграничения в Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20, 24, 26, 29 января и 5 февраля.

Теги: США, Донбасс
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