Ильхама Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Конфедерация профсоюзов Азербайджана на своем V съезде в понедельник в Баку приняла решение о выдвижении кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на пост президента республики на внеочередных выборах, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс".

Алиев в понедельник назначил на 11 апреля внеочередные президентские выборы в стране. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос голосования.

Алиев был избран президентом Азербайджана в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году. Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.