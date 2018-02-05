Охрана администрации президента Ирана открыла огонь по вооруженному мужчине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Охранникам администрации президента Ирана пришлось открыть огонь для предотвращения проникновения в здание вооруженного мужчины.

"Сегодня в 11:00 по местному времени (10:30 по Москве) произошло столкновение между силами охраны и 35-летним человеком, вооруженным холодным оружием, который пытался войти в здание администрации президента", - приводит агентство IRNA слова заместителя губернатора Тегерана по вопросам безопасности Мохсена Насджа Хамедани.

По его словам, неизвестный был задержан силами охраны и направлен в больницу.