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Охрана администрации президента Ирана открыла огонь по вооруженному мужчине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Охранникам администрации президента Ирана пришлось открыть огонь для предотвращения проникновения в здание вооруженного мужчины.

"Сегодня в 11:00 по местному времени (10:30 по Москве) произошло столкновение между силами охраны и 35-летним человеком, вооруженным холодным оружием, который пытался войти в здание администрации президента", - приводит агентство IRNA слова заместителя губернатора Тегерана по вопросам безопасности Мохсена Насджа Хамедани.

По его словам, неизвестный был задержан силами охраны и направлен в больницу.

Теги: Иран
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