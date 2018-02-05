Истребители НАТО за неделю два раза сопровождали российские военные самолеты

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Осуществляющие миссию воздушной полиции стран Балтии истребители НАТО на минувшей неделе дважды сопровождали летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщает в понедельник Минобороны Литвы.

Так, 1 февраля был сопровожден Су-27, который летел с материковой части России в Калининградскую область. Полет, как заявляют в Вильнюсе, проходил без транспондера.

В тот же день натовские истребители распознали и сопроводили российский военно-транспортный самолет Ан-26, который направлялся из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летел с включенным транспондером, поддерживал радиосвязь, был у него и план полета.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.