Турецкие власти задержали почти 600 человек за критику операции в Африне

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая полиция задержала 573 человека, которые публично критиковали военную операцию "Оливковая ветвь" в Африне на севере Сирии, сообщили в понедельник в МВД Турции.

"С начала операции "Оливковая ветвь" 449 человек задержаны за распространение террористической пропаганды в социальных сетях. Еще 124 человека задержаны за участие в протестах", - говорится в официальном заявлении министерства.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в Африне на севере Сирии в январе. Действия направлены против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ранее сообщалось, что Турция с начала операции в Африне нейтрализовала 820 человек.