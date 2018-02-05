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Трамп назвал конгрессмена Шиффа алчущим высоких должностей лжецом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал члена комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа (Демократическая партия) лжецом после его слов о подготовке демократами собственного меморандума о расследовании по "российскому делу".

"Малыш Адам Шифф, алчущий высоких должностей, один из самых больших лжецов и информаторов в Вашингтоне, стоит в одном ряду с Коми, Уорнером, Бреннаном и Клэппером! Адам ушел с закрытого слушания в комитете, чтобы незаконно раскрыть конфиденциальную информацию. Его нужно остановить!" - написал в понедельник в твиттере Трамп.

Накануне вечером в эфире телеканала ABC демократ Шифф заявил, что в ответ на документ республиканцев о действиях ФБР и Минюста против бывшего советника Трампа Картера Пейджа он подготовил собственную секретную записку.

Доклад республиканцев был опубликован в конце прошлой недели. Он свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Публикацию документа одобрил президент, несмотря на то, что демократическое меньшинство в конгрессе выступало против раскрытия этих данных. По мнению демократов, документ может дискредитировать ФБР и помешать расследованию "российского следа" в американских выборах, проводимого конгрессом и спецпрокурором Робертом Мюллером.

Джеймс Коми является бывшим директором ФБР, Марк Уорнер - член комитета по разведке в палате представителей от Демократической партии, Джон Бреннан - бывший директор ЦРУ, Джеймс Клэппер - бывший директор Национальной разведки США.

Теги: США, Дональд Трамп
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