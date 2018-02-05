Пауэлл пообещал лучше объяснять политику ФРС общественности

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Новый председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в первом официальном выступлении в понедельник пообещал эффективнее и доступнее разъяснять денежно-кредитную политику и планы американского ЦБ, пишет The Washington Post.

Он также заявил о намерении поддерживать рост экономики и всемерно содействовать ценовой стабильности.

Пауэлл, которому в воскресенье исполнилось 65 лет, в понедельник был приведен к присяге в качестве 16-го председателя совета управляющих ФРС, хотя де-факто смена руководителей Федрезерва состоялась еще 3 февраля.

"Приступая к исполнению своих обязанностей, я хочу подчеркнуть решимость разъяснить, что именно мы делаем и почему мы это делаем", - заявил он в распространенном в понедельник видеообращении.

Кандидатуру Пауэлла, который с 2012 года входит в совет управляющих ФРС, выдвинул в ноябре 2017 года президент США Дональд Трамп. Ожидается, что новый глава ФРС продолжит политику плавного повышения процентных ставок в условиях роста экономики США и продолжающегося укрепления рынка труда.

"С помощью решений по вопросам денежно-кредитной политики мы будем поддерживать непрерывный экономический рост, сильный рынок труда и стабильность цен, - заявил Пауэлл. - Мы с коллегами сохраним бдительность и будем готовы реагировать на появляющиеся риски".

По словам нового главы ФРС, финансовая система США сейчас намного сильнее и устойчивее, чем до финансового кризиса 2008 года.

В видеообращении не упоминаются текущие волнения на финансовых рынках, включая резкое падение фондовых индексов и рост доходности US Treasuries.