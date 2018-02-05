Два террориста-смертника сдались с повинной властям Афганистана

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Террорист-смертник сдался полиции в провинции Гильменд на юге Афганистана, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны в понедельник.

"В понедельник в поселке Мухтор, в зоне ответственности пятого полицейского участка города Лашкарго, административного центра провинции Гильменд, сотрудникам полиции сдался мужчина, который признался, что боевики "Талибана" заставили его принять наркотики и приказали совершить террористический акт. Мужчина находится под охраной полиции", - сообщает МВД Афганистана.

Кроме того, сообщается, что ранее в уезде Надали провинции Гильменд властям сдался другой террорист-смертник, отказавшийся от совершения преступления.