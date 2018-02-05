Главные новости
В РоссииМинобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика сбитого в Сирии Су-25В РоссииСКР сообщил о задержании председателя и членов правительства ДагестанаЭкономикаРоман Абрамович просил о виде на жительство в Швейцарии
В мире

Три победителя "Супербоула" отказались ехать к Трампу на прием в Белый дом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Не менее трех игроков команды "Филадельфия Иглз", одержавших победу в "Супербоуле", финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), заявили, что не намерены посещать торжественный прием в их честь в Белом доме. По сообщению американских СМИ, к настоящему времени об этом объявили играющий на позиции ресивера Торри Смит, а также игроки защиты Крис Лонг и Малкольм Дженкинс.

При этом, как отмечается в сообщениях, год назад Лонг выиграл "Супербоул" в составе другой команды - "Нью-Ингленд Пэтриотс". И тогда он тоже отказался ехать в Белый дом.

Игроки пояснили, что приняли такое решение в связи с несогласием с политикой нынешних властей США, в частности - президента страны Дональда Трампа.

За последний год Трамп неоднократно критиковал игроков НФЛ, которые в знак протеста опускались на колено во время исполнения гимна США.

При исполнении гимна в США принято стоять, положа руку на сердце. Между тем, как утверждали некоторые спортсмены, кто вставал на колено во время гимна, таким образом они хотят выступить против неоправданно жестокого отношения американской полиции к гражданам-афроамериканцам. Кроме того, в последние месяцы такая форма протеста использовалась игроками и для протеста против критикующего их Трампа.

Эту тема очень активно обсуждают в СМИ, а также - американские любители спорта, многие из которых согласны с Трампом в том, что гимн спортсменам нужно слушать стоя. В итоге во время финальной игры во время исполнения гимна США никто из игроков не опустился на колено.

Ранее в понедельник Дональд Трамп поздравил игроков команды "Филадельфия Иглз" с победой над "Нью-Ингленд Пэтриотс" в "Супербоуле". Финал НФЛ прошел в 52-й раз в истории. Игра состоялась в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Матч завершился со счетом 41:33 в пользу команды "Филадельфия Иглз", которая впервые за свою историю выиграла "Супербоул". Она дважды выходила в финал - в 1980 и 2004 годах, однако каждый раз терпела поражение. При этом ее соперник, "Нью-Ингленд Пэтриотс", является пятикратным победителем "Супербоула".

Согласно существующей традиции, после матча игроки команды-победителя "Супербоул"а посещают Белый дом, где в их честь устраивают прием.

В сентябре Дональд Трамп обращался с призывом к НФЛ запретить игрокам в американский футбол вставать на одно колено во время звучания государственного гимна США. Трамп при этом отмечал, что подобные действия "не имеют отношения к расовой проблеме и что речь идет о неуважении к стране, к ее флагу и гимну".

Теги: США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Истек срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд для СаакашвилиИстек срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд для Саакашвили
Украинские власти "готовят почву" для экстрадиции Саакашвили в ГрузиюПодробнее
Командование ВС США изменит численность войск коалиции в ИракеКомандование ВС США изменит численность войск коалиции в Ираке
СМИ ранее сообщали о начале вывода части войск из страныПодробнее
В Азербайджане объявлено о проведении внеочередных выборов президентаВ Азербайджане объявлено о проведении внеочередных выборов президента
Очередные выборы должны были состояться в октябре; с чем связан их перенос, не поясняетсяПодробнее
Иранскому ученому вынесли окончательный смертный приговорИранскому ученому вынесли окончательный смертный приговор
Ахмадрезу Джалали обвинили в работе на израильскую разведкуПодробнее
Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал победу на выборахДействующий президент Кипра Анастасиадис одержал победу на выборах
Для определения победителя понадобился второй турПодробнее
Саакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство УкраиныСаакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство Украины
В центре Киеве он заявил, что обнародует его на митинге через две неделиПодробнее
Российские военные уничтожили более 30 боевиков в районе атаки на Су-25Российские военные уничтожили более 30 боевиков в районе атаки на Су-25
В Минобороны РФ сообщили, что по террористам "Джабхат-ан-Нусры" был нанесен удар высокоточным оружиемПодробнее
КНДР проведет военный парад накануне открытия ОлимпиадыКНДР проведет военный парад накануне открытия Олимпиады
Корейская народная армия была основана 8 февраля, но последние 40 лет парад в честь вооруженных сил страны проходил в апрелеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 5 февраля6 фото
05 февраля
Фотохроника 5 февраля
Они познали вкус побед17 фото
05 февраля
Они познали вкус побед
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика сбитого в Сирии Су-25В РоссииСКР сообщил о задержании председателя и членов правительства ДагестанаЭкономикаРоман Абрамович просил о виде на жительство в ШвейцарииВ РоссииНаучные познания россиян оставили желать лучшегоМоскваСнежный апокалипсис в МосквеЭкономикаШвейцария и США возглавили список стран - налоговых убежищ

Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение дня

Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение дняСитуация на бирже произошла на фоне слов Дональда Трампа о прочном фундаменте американской экономики. Подробнее

Уголовное дело возбуждено после нападения льва на ребенка в зоопарке Уссурийска

В многоэтажке в приморском Артеме начался крупный пожар

СМИ сообщили о давлении в тюрьме на экстрадированного в США Левашова

Истек срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд для Саакашвили

Истек срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд для СаакашвилиУкраинские власти "готовят почву" для экстрадиции Саакашвили в Грузию Подробнее

Суд в Южно-Сахалинске огласит приговор экс-губернатору Хорошавину

Власти ДР Конго закроют бельгийское генконсульство в Лубумбаши

Местные власти недовольны действиями Брюсселя по побуждению к соблюдению конституции Подробнее

ЦИК зарегистрирует Путина кандидатом в президенты РФ

Три победителя "Супербоула" отказались ехать к Трампу на прием в Белый дом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru