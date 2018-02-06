Истек срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд для Саакашвили

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного для экс-президента Грузии и лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили 26 января Апелляционным судом Киева.

Тогда суд отменил решение Печерского районного суда Киева от 11 декабря и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в рамках инкриминируемого уголовного дела.

Ранее обвинение просило избрать Михаилу Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета в рамках дела о якобы получении лидером "Руха новых сил" и его соратниками средств от бизнесмена Сергея Курченко на свою политическую деятельность на Украине.

После истечения указанного в решении срока действия меры пресечения Саакашвили больше не ограничены ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия, пояснил агентству "Интерфакс" адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.

Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения Саакашвили может быть связано с намерением власти "очистить" статус политика для подготовительных действий, связанных с незаконным принудительным выдворением его из Украины, или "готовить почву" для экстрадиции Саакашвили в Грузию.