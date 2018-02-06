На Пхукете тайский матрос напал с ножом на украинского туриста

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Матрос туристической лодки на острове Пхукет в Таиланде напал с ножом на украинского туриста, сообщает газета The Phuket News.

По данным издания, 24-летний Виталий Кузьмичев нелестно высказался о родителях 25-летнего Танакорна Саечана во время плавания, после чего таец ударил туриста ножом в левую руку.

Как только лодка пристала к берегу, таец убежал, а украинский турист был отправлен в местный госпиталь. Расследованием инцидента заняла полиция Пхукета.

"В полиции подозревают, что могло возникнуть недоразумение из-за языкового барьера. Так или иначе, Саечана пришел с повинной, ему предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений украинскому туристу", - заключает газета.