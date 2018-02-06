ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро компенсации фигуранту "болотного дела" Акименкову

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушенными ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении фигуранта "болотного дела" Владимира Акименкова, взыскав в его пользу 10 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Об этом сообщил "Интерфаксу его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Суд признал нарушенными в отношении Акименкова статьи 3 и 5 Конвенции, а именно условия содержания под стражей, его транспортировку в суды и обратно в СИЗО, условия содержания в маленьком зале №338 Мосгорсуда", - сказал адвокат, добавив, что доволен решением суда и назначенной суммой компенсации.

Вместе с тем в постановлении ЕСПЧ отмечается, что жалоба Акименкова удовлетворена частично. Так, суд не нашел обоснованной жалобу заявителя в части неоказания ему медицинской помощи и содержания в стеклянной кабине зала заседания №635 Мосгорсуда.

"Заявитель потребовал 1,1 млн евро в качестве морального ущерба. Производя оценку на справедливой основе, суд присуждает заявителю 10 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба", - отмечается в решении ЕСПЧ.

В документе также указывается, что решение по жалобе Акименкова было принято всеми судьями единогласно.

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 212 (призывы к массовым беспорядкам) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В январе 2013 года это дело объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ. Фигурантами дела стали 29 человек.

В декабре 2013 года в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ, Владимир Акименков был амнистирован.