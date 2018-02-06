Киевский суд отклонил очередной иск Саакашвили к миграционной службе Украины

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева во вторник отклонил еще один иск экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, в котором он просил признать незаконной бездеятельность Государственной миграционной службы (ГМС) при рассмотрении жалобы на решение Управления ГМС Киевской области, которое отказало политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В иске экс-президент Грузии также просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность Киевского областного управления ГМС, которое не передало материалы его личного дела в центральный аппарат ГМС. В удовлетворении этой жалобы судом также было отказано.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий назвал решение незаконным. По его мнению, это логическое продолжение вердикта Киевского апелляционного административного суда, который 5 февраля оставил в силе решение Окружного админсуда, отказавшего признавать незаконным решение управления ГМС Киевской области об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Адвокат сообщил, что оба судебных решения будут обжалованы.

При этом Чернолуцкий подчеркнул, что Саакашвили пока имеет все законные основания пребывать на территории Украины, поскольку судебные процессы в отношении его статуса продолжаются. "Справка о защите действует на период, пока не будут рассмотрены апелляции и кассации", - сказал адвокат.