Начата работа по переводу ракет "Союз" на новое топливо при запусках с "Восточного"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Нафтил придет на смену керосину в качестве топлива для ракет "Союз" на космодроме "Восточный" уже в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Начаты работы по переводу космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме "Восточный" на горючее нафтил, которое призвано заменить керосин. Первая ракета-носитель на новом топливе стартует с "Восточного", как ожидается, уже в 2020 году", - сказал источник.

Источник пояснил, что переход к новому топливу обусловлен постепенным истощением запасов нефти 4-го горизонта Анастасиевско-Троицкого месторождения на Кубани, из которой производится керосин для маршевых двигателей ракет такого типа. Поэтому в современных условиях керосин производится путем смешения композиций, добываемых из различных скважин. Для того, чтобы получить необходимую марку РГ-1, требуется дорогостоящая перегонка.

В то же время нафтил менее требователен к качеству нефти и может производиться фактически из любого ее сорта.