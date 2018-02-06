В Эстонии подняли тела двух погибших из провалившегося под лед микроавтобуса

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы, работающие на месте происшествия близ города Пярну в Эстонии, где во вторник под лед в море провалился микроавтобус, подняли на поверхность тела двух погибших, еще двое могут оставаться в воде.

Предположительно, в машине находились шесть человек. Двое из них - мужчина в возрасте 41 года и женщина 51 года - сами смогли выбраться на поверхность, сообщила пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны.

Спасшиеся были доставлены в местную больницу. В настоящее время их состояние стабилизировалось. Ранее местные СМИ сообщали, что они были в состоянии сильного опьянения и что мужчина был в кризисном состоянии.

К настоящему времени водолаз обнаружил и поднял на поверхность двух погибших мужчин, предположительно, один из них водитель. По словам водолаза, работа затруднена тем, что двери салона заклинило. Предположительно, там находятся еще два человека.

Глубина на месте происшествия около четырех метров, толщина льда 5-10 сантиметров.

Сообщение о том, что микроавтобус провалился под лед примерно в 500 метрах от порта Муналайд (Munalaid), спасатели получили в 12:07 (13:07 по московскому времени).

По словам местного жителя, люди хотели попасть на паром, но когда выяснилось, что он не идет туда, куда они хотели попасть, решили проехать по льду от порта Муналайд до острова Манилайд (Manilaid) на автомобиле.

Как отмечает местный житель, в районе места происшествия нет и никогда не было официальной ледовой дороги.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия будет начато уголовное делопроизводство.