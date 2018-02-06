Трамп вновь призвал бороться с нелегальной миграцией после резонансного ДТП с участием нелегала

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь призвал представителей Демократической партии США в Конгрессе занять жесткую позицию в вопросе незаконной миграции после гибели в ДТП игрока Национальной футбольной лиги, которого сбил находившийся в нетрезвом состоянии и дважды депортированный из США гватемалец.

"Отвратительно, что человек, незаконно находящийся в нашей стране, убил игрока Indianapolis Colts Эдвина Джексона. Это только одна из многих трагедий, которые можно предотвратить. Мы должны заставить демократов занять жесткую позицию по вопросу границы и нелегальной миграции", - написал президент США в своем твиттере.

Авария, в которой погиб Джексон, произошла в воскресенье. Уроженец Гватемалы Мануэль Оррего-Савала, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил стоявших у обочины дороги футболиста и его спутника. Оррего-Савалу дважды депортировали из США - в 2007 году и в 2009 году. После ДТП он скрылся с места происшествия.

В конце января Трамп представил Конгрессу новый иммиграционный план после того, как США отказались от "черного списка" стран, откуда Трамп предлагал сократить миграционные потоки в США.